Патриотическим автопробегом Дзержинский — Люберцы отметили День России в округе. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В автопробеге приняли участие представители молодёжных организаций, члены Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, клуб „Ночные волки“, партийцы и активисты МГЕР, депутатский корпус, жители Люберец. Завершился автопробег флешмобом в поддержку наших военнослужащих — на парковке около администрации округа участники выстроили из машин букву V», — сообщил Владимир Волков.

В пробеге участвовали более 35 машин и порядка 20 мотоциклов, украшенных триколорами. Колонна проследовала из Дзержинского до центра Люберец.

В День России в городском округе проходят праздничные мероприятия. В парках и на стадионах для жителей и гостей Люберец подготовлена разнообразная программа: спортивные турниры, традиционные русские игры, выступления лучших творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.