Автопробег в честь Дня Победы прошел в Видном

Колонна, состоящая из 25 автомобилей, проехалась по центральным улицам Видного подмосковного Ленинского округа в рамках акции «Бессмертный автополк». Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В преддверии главного для нашей страны праздника в нашем округе проходят десятки патриотических мероприятий. Вчера в Видном состоялся автопробег, участниками которого стали сотрудники администрации, представители городских предприятий и организаций, спортсмены и волонтеры „Молодой гвардии Единой России“», — сказал Станислав Каторов.

Автоколонна начала свой маршрут у стадиона «Металлург», далее проследовала по улица Школьной и Тинькова, финишной точкой автопробега стал памятник-танк Т-80 в Расторгуево. Каждая машина была украшена российским триколором, символикой Победы, а также портретом Героя Великой Отечественной войны. У каждого участника на стекле автомобиля была размещена фотография своего участника или ветерана войны.

«День Победы — великий праздник. Наш долг — помнить и рассказывать молодому поколению о подвиге наших дедушек и бабушек. И сегодня, когда мы сражаемся с тем же врагом, важно не допустить дать нашим врагам переписать нашу историю», — подытожил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.