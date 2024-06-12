Автопробег, посвященный Дню России, прошел в Кашире

В честь Дня России колонна автомобилей с флагами Российской Федерации, партии «Единая Россия», муниципальных округов Кашира, Ступино, Чехов и Серпухов, «Молодой гвардии Единой России», «Движения Первых» проследовала по Кашире. Автопробег организован местным отделение партии «Единая Россия».

Автомобили начали движение по маршруту от Дворца спорта «Юбилейный» к улице Садовая, затем подъехали к Аллее Славы. Здесь прошла церемония возложения цветов к обелиску. Каширяне и гости почтили память защитников Родины. Потом участники мероприятия проследовали по Каширскому проспекту до автостоянки, расположенной недалеко от здания администрации: завершился автопробег построением легковых машин в форме буквы Z.

Участников мероприятия поздравил с Днём России исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Кручинин. Он отметил, что в автопробеге приняли участие представители Партии, городских округов Кашира, Серпухов, Чехов и Ступино, а также каширские молодогвардейцы, активисты «Движения Первых».

В числе участников мероприятия был каширянин, активист «Молодой гвардии Единой России» Владимир Попов, который проехал маршрут на «Ниве» с необычной «судьбой». Эта машина была передана в пользование участнику СВО, побывала в зоне специальной военной операции, помогала в выполнении боевых задач. Также на «Ниве» доставлялась адресная помощь на передовую.

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