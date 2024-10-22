Автопарки коммунальных и аварийных служб Подмосковья пополнили 30 автомобилей
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закуплено 30 новых «ГАЗелей» на нужды 18 муниципалитетов Подмосковья. Больше всего из них поступило в городские округа Балашиха и Истра. В начале ноября ожидается поставка еще 33 единиц автотранспорта в 12 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего до начала зимнего сезона во все муниципалитеты региона передадут порядка 350 единиц техники:
- самосвалы — 72;
- мини-погрузчики — 56;
- тракторы — 79;
- ломовозы — 14;
- газели — 63;
- погрузчики экскаваторы — 62.
Спецтранспорт закуплен по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».
Газели будут использоваться для перевозки необходимых инструментов и материалов во время плановых и аварийно-восстановительных работ бригад. Машины станут хорошими помощниками для рабочих во время обслуживания придомовых территорий Московской области. Приобретение новой техники существенно повысит качество работ и ускорит процесс реагирования на обращения жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.