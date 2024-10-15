Автопарк округа Кашира пополнился новым ломовозом

Новый ломовоз поступил в муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» подмосковной Каширы в рамках запланированного финансирования. Автомобиль на данный момент проходит все необходимые процедуры по оформлению документов и готовится выйти на дороги муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поступил еще один ломовоз в наш автопарк. Новая техника поможет эффективнее справляться с задачами предприятия. Новый автомобиль МАЗ, объемная платформа площадью 33,3 метров куб. с автономной загрузкой и трехсторонней разгрузкой делает его одним из самых удобных и практичных самосвалов», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.

Новый автомобиль поможет быстрее и эффективнее справляться с задачами предприятия МБУ.

Большая часть техники в округе используется круглогодично. Перед наступлением зимы ее переводят в соответствующий режим эксплуатации. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.