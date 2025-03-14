Автопарк лесопожарных станций Подмосковья пополнился новой техникой

Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами. Это грузопассажирские автомобили УАЗ-390945 «Фермер», на каждом из которых установлено необходимое противопожарное оборудование, которое позволяет быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня до прибытия основных лесопожарных сил. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Автомобиль предназначен для транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением и выполнения работ по наземному патрулированию.

Закупка проведена в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Сохранение лесов» за счет средств регионального бюджета.

«В самое ближайшее время автомобили будут переданы на лесопожарные станции. Данная техника несомненно будет эффективно применяться при тушении лесных пожаров на территории Подмосковья», — уточнил Агулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.