Автопарк коммунального хозяйства Зарайска пополнился двумя новыми единицами техники

В Зарайске автопарк коммунального хозяйства пополнился сразу двумя новыми единицами техники — экскаватором-погрузчиком и каналопромывочной машиной. Эти приобретения стали возможны благодаря поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья и направлены на улучшение работы коммунальных служб в городе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскаватор-погрузчик предназначен для быстрого устранения неисправностей и поддержания работоспособности коммунальных сетей. Он позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы, что особенно важно в условиях меняющегося климата и увеличения нагрузки на инфраструктуру. Каналопромывочная машина, в свою очередь, поможет решать проблемы с засорами и предотвращать аварии в системах водоотведения, что значительно повысит уровень безопасности и надежности водоснабжения в Зарайске.

По словам начальника механизированно-транспортного участка МУП «ЕСКХ» Александра Дедкова, парк предприятия включает около 30 машин, однако обновление техники не происходило почти два десятилетия. Исключение составил лишь экскаватор, купленный годом ранее. «Новая современная техника значительно облегчит работу сотрудников и повысит качество предоставляемых услуг», — отметил Дедков.

Таким образом, обновление автопарка коммунального хозяйства Зарайска является важным шагом к улучшению качества жизни горожан и обеспечению надежности коммунальных услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.