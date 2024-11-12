Автомобилистам Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать старые шины
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Оставлять покрышки на контейнерных площадках — это нарушение правил утилизации и угроза экологии, так как они выделяют вредные вещества и создают условия для размножения грызунов. Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили автовладельцам, как экологично избавиться от старой резины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За выбрасывание на свалки шин предусмотрены штрафы, достигающие 2 тыс. рублей для физических лиц и до 250 тыс. рублей для юридических лиц.
Автовладельцам напомнили, как лучше избавиться от старых покрышек:
- Принести на специально оборудованные контейнерные площадки.
- Сдать на специализированные площадки «Мегабак». Сообщаем, что на территории Московской области до 25 ноября это можно сделать в рамках акции «Сдай шины на Мегабак» и выиграть призы.
- Принести в пункты приема заводов по переработке шин: «Дмитровский завод РТИ»,«Орис Пром» и ООО «ЧРЗ».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.