Автомобиль, мотоциклы и необходимые предметы отправили из Королева в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Королева военнослужащим. В ней — то, что просили ребята: автомобиль, два мотоцикла, медикаменты, снаряжение, одежда, продукты питания, предметы гигиены и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбором и отправкой гуманитарного груза занимались родные и друзья бойцов, волонтеры благотворительного фонда «Окно в мир», администрация, депутаты и неравнодушные жители города.

В Королеве сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО проводится регулярно. Волонтеры изготавливают окопные свечи и сухие пайки, плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки. Неравнодушные жители приносят в пункты сбора медикаменты, сезонную обувь, постельное белье и другие вещи.

Связь с бойцами поддерживается постоянно, ребята сообщают, что именно им необходимо. По запросу королевских военнослужащих гуманитарная помощь из наукограда отправляется в зону СВО до 4 раз в месяц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.