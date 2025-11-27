Автоматические щетки для чесания коров установили на животноводческих фермах Озер

На животноводческих предприятиях озерского агрохолдинга «ОСП агро» создают все условия для комфортного содержания высокопродуктивных коров. Так, на фермах установили автоматические щетки, чтобы животные самостоятельно и с явным удовольствием очищались от грязи и паразитов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа КОломна.

«Двухщеточное устройство обеспечивает высокий уровень комфорта для животных, стимулируя кровообращение и обмен веществ. Это положительно сказывается на надоях. Автоматическая чистка также способствует профилактике кожных заболеваний», — рассказали животноводы.

Применение автоматических щеток для чистки скота является важной составляющей правильного содержания, так как чесание — это естественная потребность животных, которая, если не удовлетворяется, может привести к хроническому стрессу и снижению иммунитета. А еще в агрохолдинге уверены, что новинка имеет экономическую эффективность: инвестиции в щетки окупятся за счет снижения затрат на лечение и роста продуктивных показателей.

«Автоматические щетки для коров — это не статья расходов, а инвестиция в благополучие животных, которая возвращается в виде крепкого здоровья стада, высокой продуктивности и, в конечном счете, повышенной рентабельности хозяйства», — отметили в агрохолдинге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.