Автоюрист Воропаев рекомендовал переводить доверенность для поездок за границу

сегодня в 22:02

Автомобильный юрист Лев Воропаев посоветовал водителям переводить доверенность на иностранный язык перед поездками за границу, чтобы избежать возможных проблем, сообщает RT .

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что при поездках за рубеж на автомобиле по доверенности рекомендуется заранее перевести этот документ на язык страны назначения.

«Многие страны просят перевода доверенности на свой родной язык. Использовать доверенность без перевода можно только в тех странах, где русский язык признан официальным», — пояснил Воропаев.

Эксперт напомнил, что российское законодательство требует от иностранцев предоставлять переведенные на русский язык документы, подтверждающие полномочия.

«При поездке за границу я бы советовал переводить доверенность и делать апостиль, чтобы не столкнуться с проблемами в другом государстве. Лучше подстраховаться», — подытожил Воропаев.

