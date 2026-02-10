Автоинспекторы Одинцовского округа провели тренинг по перевозке детей для будущих мам

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа провели занятие для будущих мам в женской консультации, где рассказали о правилах перевозки детей и выборе автокресел, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В женской консультации Одинцовского округа сотрудники Госавтоинспекции провели тренинг для будущих родителей. На занятии автоинспекторы рассказали о средствах защиты детей в автомобилях и объяснили, чем опасны альтернативные способы перевозки малышей.

Участницам мероприятия показали детские удерживающие устройства, рассказали о видах автокресел и критериях их выбора. Особое внимание уделили недопустимости использования несертифицированных средств, которые не обеспечивают безопасность ребенка и могут привести к серьезным травмам при аварии.

Также специалисты подробно разъяснили правовые аспекты использования детских кресел и напомнили об административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. В завершение встречи всем участницам вручили наклейки «Ребенок в автомобиле» и памятки по выбору удерживающих устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.