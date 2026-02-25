Автоинспекторы обучили дошкольников ПДД в Одинцовском округе

Сотрудники Госавтоинспекции 24 февраля провели занятие по дорожной безопасности для воспитанников детского сада в Одинцовском округе Подмосковья. Дошкольникам рассказали о правилах перехода дороги и важности световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в игровой форме и была направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы объяснили детям значение сигналов светофора и напомнили основные правила перехода проезжей части.

Особое внимание сотрудники полиции уделили использованию световозвращающих элементов. Они рассказали, что в темное время суток и при плохой видимости такие «светлячки» на одежде помогают водителям заранее заметить пешехода и избежать аварий.

После теоретической части воспитанникам показали патрульный автомобиль ДПС. Детям разрешили посидеть в салоне, рассмотреть оборудование и включить проблесковые маячки. Ребята задали инспекторам вопросы о службе и получили световозвращающие браслеты.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобные акции формируют у детей культуру безопасного поведения на дороге с раннего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.