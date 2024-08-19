Автоинспекторы Балашихи провели профилактическое мероприятие в городском парке

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха провели информационно — профилактическое мероприятие в «Пестовском парке» с целью повышения уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе профилактического мероприятия полицейские напомнили юным посетителям городского парка и их родителям о безопасном поведении на проезжей части, рассказали какие нарушения дорожных правил становятся причиной дорожно — транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пользователей велосипедов и самокатов, напомнили о необходимости использования защитной экипировки, а также световозвращающих элементов на одежде при движении в темное время суток.

Всем участникам акции были вручены тематические памятки и световозвращающие элементы в виде браслетов и брелоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.