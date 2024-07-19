Автобокс с сюрпризом: в России создали защиту от дронов для машин

Mash: спецзащита от дронов для машин чиновников и бизнесменов появилась в России

Специальную защиту от дронов, замаскированную под автобокс, создали для машин чиновников и бизнесменов в России, сообщает Mash .

Госслужащие и предприниматели направили разработчикам запрос на создание компактной и мобильной защиты от беспилотных летательных аппаратов после успеха еще одного подобного комплекта. Ранее его создали в виде рюкзака и использовали в зоне специальной военной операции.

Новая система может защитить от БПЛА в радиусе полутора км, образуя вокруг автомобиля невидимый защитный купол. Если дрон засекут, то она издаст соответствующий сигнал.

После этого находящемуся в машине человеку необходимо нажать на специальный планшет, чтобы беспилотник вернулся к точке взлета. Координаты места запуска дрона тут же передадут группе быстрого реагирования.

Стоимость спецзащиты оценивают в 670 тыс. рублей. Разработчики приступят к ее тестированию через две недели.