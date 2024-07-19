Автобокс с сюрпризом: в России создали защиту от дронов для машин
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Специальную защиту от дронов, замаскированную под автобокс, создали для машин чиновников и бизнесменов в России, сообщает Mash.
Госслужащие и предприниматели направили разработчикам запрос на создание компактной и мобильной защиты от беспилотных летательных аппаратов после успеха еще одного подобного комплекта. Ранее его создали в виде рюкзака и использовали в зоне специальной военной операции.
Новая система может защитить от БПЛА в радиусе полутора км, образуя вокруг автомобиля невидимый защитный купол. Если дрон засекут, то она издаст соответствующий сигнал.
После этого находящемуся в машине человеку необходимо нажать на специальный планшет, чтобы беспилотник вернулся к точке взлета. Координаты места запуска дрона тут же передадут группе быстрого реагирования.
Стоимость спецзащиты оценивают в 670 тыс. рублей. Разработчики приступят к ее тестированию через две недели.