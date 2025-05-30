Австрийский скульптор с восхищением отозвался о Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на творческой встрече «Симфония жизни: Преображение» обсудили международную инициативу «Русская культура — без границ»: в мероприятии приняли участие скульптор из Австрии Александр Лаабмайер и главный редактор журнала «Международный диалог» Наталья Хольцмюллер, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Как скульптор и художник, я не могу не посетить Эрмитаж и Русский музей. В первую очередь меня всегда интересовали скульптуры, но меня в целом впечатлила архитектура города. Кроме того, я успел попробовать петербургскую корюшку и разные национальные блюда. В Россию, Петербург и Москву влюбляешься сразу, как только первый раз сюда приезжаешь», — заявил австрийский скульптор.

В 2020 году он стал известен в России благодаря бюсту Владимира Ленина. По его словам, в ближайших планах также создать скульптуру Владимира Путина.

Кроме того, недавно Лаабмайер закончил трехметровое произведение, в честь которого и была организована встреча в Петербурге. Оно призвано демонстрировать расцвет и стремление к чему-то высшему.