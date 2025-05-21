Организация создан в 1982 году и находится в Вене. С 2015 года ее эксперты занимаются реализацией коммерческой программы, которая связана с попытками нарушить территориальную целостность России. С помощью кураторов из западных спецслужб, эти «специалисты», манипулируя фактами, активно работают над созданием образа РФ как страны-агрессора.

В публикациях IWM людей призывают обеспечить ВСУ оружием, также институт поддерживает атаки на мирное население России и ратует за усиление военного противостояния в зоне конфликта

Партнерами IWM являются американские Open Society Foundations, Atlantic council of the United States, австрийская Central European University, деятельность этих организаций также признана нежелательной в стране.

По информации на сайте организации, IWM занимается гуманитарными и социологическими исследованиями.

Также ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательным в стране Elton John AIDS Foundation, так как он был сосредоточен на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, а еще смены пола.