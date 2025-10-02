Авито соберет технологических лидеров на масштабную конференцию о будущем управления

Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, проведет масштабную конференцию avito.tech.conf, посвященную лидерству и управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций, передает пресс-служба компании.

Событие состоится 17 октября в Москве, в пространстве Loft Hall #8.

В центре внимания — трансформация роли управленцев: от автоматизации рутинных задач и новых подходов к организации процессов и развития культуры доверия в командах и влияния ИИ на стиль и методы лидерства. Эксперты Авито Тех представят практический опыт управления командой из более чем 3000 инженеров, расскажут о процессах калибровок и поделятся кейсами успешного внедрения ИИ-инструментов с измерением их реального эффекта на бизнес.

Эксперты Авито покажут работающие сценарии применения ИИ: агрегацию технологического ландшафта, автоматизацию рутинных задач и внедрение «агентских» режимов с готовыми процессами. Конференция поможет участникам выработать четкие алгоритмы внедрения ИИ-инструментов в команде и стратегии использования генеративных технологий в разработке продуктов.

Другой ключевой темой конференции станет карьерный путь от инженера до руководителя: необходимые компетенции, развитие системного мышления и демонстрация управленческого потенциала.

«Сегодня технологические лидеры сталкиваются с вдохновляющими и непростыми вызовами одновременно. Наша цель — показать, что лидерство может строиться на эмпатии, осознанности и разумном использовании технологий. Мы задумывали avito.tech.conf как открытую площадку для разговора о будущем лидерства: как управлять командами и процессами, выстраивать культуру и эффективно интегрировать ИИ в рабочие практики», — сказал управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.