«Авито» разрешит продавцам оставлять отзывы о покупателях

Сервис «Авито» разрешит пользователям, продающим товары на площадке, оставлять отзывы о своих покупателях. До конца мая 2024 года такая функция должна появиться у 100% юзеров, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Ранее возможность публиковать отзывы была доступна только покупателям, но теперь ей наделят и продавцов. Так, право опубликовать отзыв о купившем товар или услугу человеке появится, если выполнено одно из условий — заказ выполнен и оплачен, либо же отменен одной из сторон до момента отправки.

Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова заявила, что введение новой функции наладит более открытую и конструктивную обратную связь.

Все это вкупе поможет поднять как уровень доверия между сторонами сделки, так и в целом состояние культуры в электронной коммерции.