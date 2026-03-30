Авито Работа: в регионах доля поиска рабочих и линейных специалистов достигает 78%

Задачи подбора часто ложатся на собственников микро- и малого бизнеса, которым приходится совмещать наем с операционным управлением.

Одной из сложностей организации малого и микробизнеса является подбор персонала. Нередко этим вынуждены заниматься непосредственно руководители предприятий, если HR-отдел в таких компаниях отсутствует. По этой причине сервис запустил кампанию по продвижению кабинета по подбору кадров, в котором собраны необходимые HR-инструменты — от откликов и фильтров до аналитики.

В качестве соискателей на платформе зарегистрировано 22 млн человек. В свою очередь, бизнес в 72% случаев ищет рабочих и линейных специалистов, а в 59% — офисных работников. В регионах рабочий и линейный персонал составляет 78% от всего спроса на рынке труда.

Также из данных исследования известно, что 84% отмечают удобство размещения объявлений в этом формате поиска. В 79% случаев они говорили о простоте, а в 72% — о скорости найма. Для 45% работодателей значение имеет численность кандидатов. Удобство работы отмечали 42% пользователей, а 17% обратили внимание на скорость закрытия вакансий.

«Для малого бизнеса, где собственник решает и операционные, и кадровые задачи, время становится критичным ресурсом. Мы хотим напомнить, что даже без собственного HR‑отдела можно нанимать просто и эффективно, чтобы сосредоточиться на главном — развитии своего дела», — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.