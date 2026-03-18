Авито Путешествия запустили страховку для посуточного жилья

сегодня в 13:56

Авито Путешествия совместно с «АльфаСтрахование» запустили систему страхования для арендодателей посуточного жилья. Полис автоматически действует во время бронирования, сообщает «Бриф24» .

Страхование распространяется на проверенные объекты с указанным адресом. Полис активируется автоматически на период бронирования и покрывает ущерб имуществу, отделке и инженерным коммуникациям, а также ответственность перед соседями.

В перечень может входить и дорогостоящее имущество, если оно указано в объявлении. Программа действует при пожарах, затоплениях и других повреждениях. Также компенсируются расходы на ремонт и услуги химчистки.

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий Рауль Салахов отметил, что запуск полиса направлен на снижение рисков и упрощение процесса страхования.

«Это повысит уверенность пользователей в получении компенсаций и понимание условий защиты», — сообщил он.

Руководитель проектов по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Оксана Рыбкина заявила, что 70–80% обращений клиентов закрываются практически в день подачи.

«Это позволяет арендодателям избежать лишней бумажной работы», — подчеркнула Рыбкина.

