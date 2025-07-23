Авито представил обновленную эмблему

Компания Авито создала новый логотип Avito Team, который теперь будет использоваться во внутренних и внешних коммуникациях бренда как работодателя. В основу дизайна легли рукописные варианты надписи от управляющих партнеров и сотрудников компании, представляющих разные подразделения. Презентация прошла на медиафасаде Останкинской телебашни — вместе с командой Авито новый логотип увидели тысячи жителей Москвы, сообщила пресс-служба компании.

«Авито — это тысячи профессионалов, которые каждый день работают, чтобы улучшить жизнь миллионов пользователей платформы. Для нас было важно, чтобы логотип команды отражал нашу внутреннюю культуру, ценности и — самое главное — был про людей внутри Авито. Мы хотели, чтобы он передавал атмосферу работы в компании — был живым, свободным и уникальным. И, как мне кажется, у нас это отлично получилось», — отметила руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя в Авито Ксения Шаравьева.

Логотип представлен в двух вариантах: статичная версия объединяет почерки управляющих партнеров — Ивана Гуза и Сергея Пивня, а динамическая включает десятки вариантов написания от сотрудников компании.

Как отмечает команда, разработавшая логотип, его обновление и презентация стали закономерным этапом развития бренда работодателя. HR-департамент Авито фокусируется как на удержании текущих специалистов, так и на привлечении новых. Обновленный символ подчеркивает значимость каждого члена команды и уникальность подходов к работе.

Над созданием нового логотипа Avito Team работали: