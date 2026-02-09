Авито погружает школьников в мир больших данных

Технологическая платформа Авито запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», сообщает пресс-служба компании.

Организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

Это уже второй образовательный модуль, созданный экспертами Авито для проекта. Если в первом уроке фокус был на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам, основанным на данных и машинном обучении. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Новый «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма.

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления –от данных до решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми ИТ-профессиями в команде:

— Игра «Площадь интересов»: знакомит с профессией дата-сайентиста; ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей.

— Игра «Трасса доставки данных»: знакомит с профессией бэкенд-разработчика; ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов.

— Игра «Библиотека гипотез»: знакомит с профессией дата-аналитика; школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей.

— Игра «Зал взвешенных решений»: знакомит с A/B-тестированием — золотым стандартом принятия решений в цифровой среде.

«Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир ИТ и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным 2 классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе», — подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.

«Новый „Урок цифры“ от Авито посвящен работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются каждый день при использовании различных цифровых платформ. Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с ИТ и ИИ, а также

механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные. Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией», — отметила Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

За успешное прохождение «Урока цифры» от Авито ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям.

Первый «Урок цифры» от Авито был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов о ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, были конвертированы в реальные средства и переданы организациям, которым помогает Авито. Ученики прошли тренажер более 2 миллионов раз.