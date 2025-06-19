«Авито», ПАО «Ростелеком» и УК «Цифра Инвест» подписали соглашение, помогающее решить проблемы кадрового дефицита

Подписи под документом поставили старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель и заместитель президента и председатель правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Заключенное соглашение направлено на снижение уровня безработицы в России, который по последним данным составляет 2,4%. По словам экспертов, несмотря на рост активности соискателей (по данным «Авито» весной 2025 года по сравнению с весной 2024 года она выросла на 13%), рабочих рук все еще не хватает. При этом важно не просто находить кадры, но и удерживать их на рабочем месте.

Компании «Авито», УК «Цифра Инвест» и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в снижении напряженности на рынке труда. Крупные игроки рынка договорились объединить усилия, чтобы помочь компаниям найти сотрудников, а кандидатам — выбрать работу мечты.

«Мы объединяем удобные инструменты для поиска работы и сотрудников. Сотрудничество с таким крупным партнером как „Ростелеком“, где работает платформа „Цифровой кампус“, поможет решать кадровый дефицит в стране. Важно, чтобы студенты могли быстро и максимально качественно найти работодателя, а работодатель — молодого и талантливого сотрудника», — сказал Кумпель.

В рамках сотрудничества «Ростелеком» и «Авито» объединят усилия и уже существующие сервисы. Так на платформе «Цифровой кампус» студенты размещать предложения о работе и услугах на «Авито», где зарегистрированные работодатели уже ищут сотрудников. В свою очередь компании смогут видеть соискателей на «Цифровом кампусе» и быстро делать им предложения по работе. Студенты получат доступ к локальным сервисам от образования до досуга, а также возможность зарабатывать через собственные услуги на платформе.

«Мы, как крупная российская компания видим те демографические и экономические вызовы, которые стоят перед страной. Молодые люди привыкли к цифровым инструментам и именно такой инструмент мы для них создаем. Мы задействуем и другие сервисы, чтобы поиск работы и само трудоустройство было максимально быстрым и прозрачным. Думаю, эти процессы создания новых инструментов в конечном итоге приведут к переменам в цифровом законодательстве», — отметил Валерий Ермаков.

В рамках соглашения стороны планируют собирать рабочие группы, чтобы готовить актуальную аналитику рынка труда и разрабатывать новые инструменты решения кадрового вопроса. Компании хотят проводить мероприятия и консультации для содействия безработным, а также гражданам, находящимся в поиске работы. Кроме того, участники задействуют собственные ресурсы для создания инициатив по поддержке работодателей.

Партнеры будут продвигать совместные проекты среди молодежной и университетской аудитории до 2028 года. Инициатива поддерживает реализацию нацпроектов «Молодежь и дети» и «Кадры».