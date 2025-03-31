Авито инвестирует в GenAI 12 млрд рублей и запустит новые образовательные программы

Авито представил новую стратегию внедрения генеративного искусственного интеллекта, на этих технологиях компания рассчитывает заработать 21 млрд рублей до 2028 г. Компания разработала семейство генеративных моделей и готовит к открытию новые образовательные программы с вузами для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.

Авито впервые раскрыл экономический эффект от применения GenAI

До 2028 года Авито планирует вложить в технологии генеративного ИИ порядка 12 млрд рублей и получить более 21 миллиарда рублей выручки от их использования. Первые запуски продуктов с применением GenAI в 2024 году уже обеспечили 670 млн рублей выручки в год.

На 2025 год запланировано внедрение еще 20 новых сценариев использования генеративных моделей с потенциалом более 1 млрд рублей.



«В стратегию внедрения генеративного ИИ мы изначально заложили подход с положительным ROI: инвестиции должны принести прибыль. Мы не хотим инвестировать деньги просто в модную технологию. Наш кейс показывает рынку, что на GenAI действительно можно зарабатывать. Мы планировали вернуть вложения за 5 лет, но уже в первом году получилось заработать выручку, — рассказал Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике Авито. — Прибыльность инвестиций нам обеспечит использование больших нейросетей в области рекомендаций и монетизации. И помимо этого, мы создаем экспериментальные LLM-продукты, которые упростят опыт пользователей на платформе и улучшат их жизнь. Авито хорошо подходит для использования генеративных моделей, у нас много сценариев в создании контента и общении пользователей, где тоже есть гарантированный финансовый эффект».

Собственное семейство новых генеративных моделей





В рамках стратегии развития GenAI компания представила новое семейство генеративных моделей — текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision. Модели обучены на базе нейросети Qwen2.5 с 7 миллиардами параметров и специализированы для задач, связанных с покупкой и продажей. Глубокое обучение проходило с использованием датасета объемом более 10 терабайт, включающего как открытые источники, так и собственные обезличенные данные Авито.

Нейросеть A-Vibe работает только с текстом. Ключевым технологическим новшеством обеих моделей стал созданный командой Авито русскоязычный токенизатор, благодаря которому модель умеет понимать и обрабатывать входящий текст. В моделях с открытым кодом токенизатор настроен на англоязычный текст, он медленнее работает с русским языком. Русскоязычный токенизатор увеличил скорость генерации текста для ответа пользователю до 2 раз по сравнению с другими рыночными решениями.

A-Vision, мультимодальная нейросеть, работает с изображениями и текстом, анализирует визуальные характеристики товаров, распознает текст на изображениях, определяет качество фотографий и модерирует визуальный контент.

«Мы входим в небольшое число российских компаний, разрабатывающих собственные генеративные модели. Наша глобальная цель — трансформировать с помощью GenAIклассифайд-платформу в интеллектуального ассистента для миллионов продавцов и покупателей», — говорит Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике Авито.

Какие полезные функции на базе A-Vibe появятся и обновятся на Авито

1. Нейро-описания объявлений помогут создавать качественные продающие тексты.

2. Нейро-подсказки в мессенджере предложат ответы в переписке, которые помогают быстрее договориться о покупке.

3. Нейро-ассистент в мессенджере ответит за продавцов на вопросы покупателей, проконсультирует по наличию и характеристикам товара.

4. Нейро-отзывы автоматически создаст краткий пересказ множества оценок услуг исполнителей.

5. Нейросеть научилась извлекать параметры из объявлений и формировать мульти-объявления, в которых объединяется несколько вариантов одного товара, например, разных цветов и размеров.

6. Поиск объявлений упростит автоматическая расстановка нейро-тегов, помогая пользователям быстрее находить и продавать нужные товары и услуги. Нейросеть определяет характеристики товара по фото, даже если пользователь не указал их в описании, и добавляет соответствующие невидимые теги, которые помогают системе найти такое объявление под соответствующий поисковый запрос.

Новые образовательные инициативы для подготовки кадров в области ИИ

Для успешной реализации всей инициативы нужны сотрудники с высокой квалификацией, поэтому компания начала системно делиться накопленными прикладными знаниями в области ИИ. В 2024 году Авито запустил магистратуру по Data Science в МФТИ. В сентябре 2025 года Авито запустит еще три новые программы в ВШЭ и ИТМО — по разработке в ИТМО, Data Science и продуктовому менеджменту в ВШЭ. В 2025 году на всех программах будут учиться 140 студентов. Из них компания полностью оплатит обучение 118 студентам.

Компания также планирует получить образовательную лицензию для запуска полноценного центра дополнительного образования, что позволит расширить масштаб подготовки кадров, и открыть курсы по направлению продуктового менеджмента и Data Science. Базой для сервиса станет уже действующая в компании Академия аналитиков, которая с 2020 года уже подготовила 153 высококвалифицированных специалиста.

Авито развивает стажерские программы, после прохождения которых более 75% стажеров остаются в штате. В 2025 году компания планирует взять в штат более 500 стажеров по всем направлениям. Для действующих сотрудников создана система непрерывного обучения, обеспечивающая постоянное повышение квалификации и освоение новых технологий. До 2028 года Авито планирует подготовить около 3000 IT-специалистов разных специальностей и наладить сотрудничество со всеми ключевыми профильными вузами страны.