Авиационная выставка НАИС-2026 пройдет в Москве 4–5 февраля

4–5 февраля 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве состоится Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 — масштабная выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

В мероприятии примут участие ключевые игроки авиационной отрасли: представители авиационных предприятий, федеральные и региональные органы власти, НИИ, разработчики и поставщики высокотехнологичных решений. Также на площадке НАИС состоится выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов ДРОНТЕХ.

Экспозиция НАИС и ДРОНТЕХ охватывает полный спектр решений для авиационной инфраструктуры. В 2026 году на площадке соберутся представители более 200 компаний из России, Республики Беларусь и Китая. Ожидается свыше 10 тыс. профессиональных посетителей.

Все технологические новинки, представленные на НАИС-2026, объединяет общий стратегический вектор — переход авиационной отрасли к по-настоящему клиентоориентированной модели развития.

Разработки и новинки экспозиции НАИС

Авиаспецмаш — лидер отечественного машиностроения в сфере создания техники для наземного обслуживания ВС: водильные, безводильные, багажные тягачи, перегружатели контейнеров и паллет. На выставке продемонстрируют образец безводильного тягача АБК-Геркулес-160.

АТС Технологии — предлагают широкую продуктовую линейку авиационного электрооборудования, включающую более десяти типов решений для наземного электроснабжения воздушных судов.

АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) — один из ключевых центров отечественного авиастроения и крупнейшее авиастроительное и авиаремонтное предприятие России.

Компания B2SCAN представит собственные решения по безопасности: системы противодействия дронам, а также автоматические системы пожаротушения для аэродромной техники.

На стенде B2SORT будет представлен прототип высотного склада, построенного на базе самонесущих стоек и оснащенного автоматизированной системой 3D-шаттлов.

Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех представит систему мониторинга и управления наземной инфраструктурой «Зенит» и систему ОРНИ, являющуюся надежной защитой самолетов от птиц.

Разработки и новинки экспозиции ДРОНТЕХ

Впервые в рамках НАИС пройдет выставка беспилотных авиационных комплексов ДРОНТЕХ. Это единственная в России специализированная выставочная платформа, полностью сфокусированная на беспилотной авиации, автономных системах и робототехнических комплексах.

Ключевым элементом стенда ZALA на выставке станет уникальная система ZALA «ГЕОКОСМОС» — суверенное решение для безопасности полетов. Концерн «Калашников» презентует весь модельный ряд своих беспилотных летательных аппаратов (БЛА) гражданского назначения. Транспорт будущего продемонстрирует один из самых эффективных агро-дронов С-80.

Разработчик систем для БПЛА Karneev Systems представит новую систему «Часовой нейро» для охраны территории от БПЛА и круглосуточного наблюдения на объектах. GetPwr продемонстрирует полу-твердотельные аккумуляторы для БПЛА. ГК «Криосистемы» представит портфель надежных технологий, выходящих за рамки стандартных решений. На стенде Квантум будет работать реальный прототип дрон-перехватчик, закрепленный на испытательной установке.

Форум НАИС/ДРОНТЕХ

Форум НАИС/ДРОНТЕХ — это ключевая профессиональная площадка для обмена знаниями, выработки отраслевых ориентиров и обсуждения практических решений, которые в ближайшие годы будут определять развитие гражданской авиации и беспилотных технологий в России. Пленарное заседание «Своя высота: как формируется суверенная авиационная модель России» станет ключевой точкой всей деловой программы и стратегическим центром обсуждения будущего отрасли.

В нем примут участие высшие руководители профильных министерств, регуляторов и крупнейшие игроки рынка. В формате открытого диалога между государством и компаниями будут затронуты вопросы технологического суверенитета, модернизации инфраструктуры, развития беспилотных систем и новых моделей взаимодействия между регуляторами, аэропортами и авиакомпаниями.

Также в рамках мероприятия пройдут церемонии вручения отраслевых премий «Воздушные ворота России», RUSky Awards и впервые учрежденной Премии-стипендии НАИС имени Е. К. Киселя.

Мероприятие проходит при поддержке и участии министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Ространсмодернизации и Ространснадзора.

