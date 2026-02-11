Авиационная корпорация «Рубин» провела открытый урок для школьников Балашихи

Открытый урок с участием представителей авиационной корпорации «Рубин» прошел 10 февраля для учеников школы № 26 в Балашихе в рамках проекта «ТехноВектор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 26 городского округа Балашиха 10 февраля состоялся открытый урок с участием представителей авиационной корпорации «Рубин». Мероприятие организовали в рамках проекта «ТехноВектор», который направлен на повышение интереса молодежи к техническим наукам и инженерным профессиям.

Участники познакомились с историей корпорации, основными направлениями ее деятельности и востребованными профессиями в высокотехнологичном секторе. Представители предприятия рассказали о значении инженерии и инноваций в создании современных изделий и оборудования. Школьники узнали о разнообразии специальностей, необходимых для работы на подобных предприятиях.

Программа «ТехноВектор» помогает старшеклассникам сделать первый шаг в инженерные профессии, знакомит с перспективными направлениями в авиастроении, возможностями практики и подработки, а также социальными гарантиями для молодых специалистов. В этом году проект охватит пять школ Балашихи и пройдет в три этапа: в феврале — открытые уроки, в марте — экскурсии на производство с профориентационным тестированием, в апреле — профориентационная игра «ТехноВектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.