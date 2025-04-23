Единственный авиарейс из России в Мьянму отменили на несколько месяцев

Мьянма отменила все авиарейсы из России в весенне-летнем расписании из-за низкого потока туристов и землетрясения в стране. До этого страны связывал только один рейс (Янгон — Мандалай — Новосибирск), сообщает ТАСС со ссылкой на новосибирский аэропорт Толмачево.

«До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций», — добавил коммерческий директор воздушной гавани Станислав Таравков.

По его словам, в Толмачево надеются, что авиарейсы в страну Юго-Восточной Азии возобновятся в осенне-зимнем расписании.

Ранее Россия возобновила воздушное сообщение с Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. Туристы уже могут приобретать билеты на рейс Внуково — Сухум, запланированный на 3 мая.