Авиабомбу времен ВОВ вывезли спасатели с трассы М-1 в Рузском округе

Накануне специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» были задействованы в проведении мероприятий по обезвреживанию фугасной авиационной бомбы ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел на федеральной трассе М-1 в Рузском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Матох рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились строители, которые при проведении работ по расширению дорожного полотна обнаружили опасную находку.

«Прибыв на место вызова, спасатели поместили 50-килограммовый снаряд во взрывобезопасный контейнер и, с соблюдением необходимых мер безопасности, на специализированном транспорте транспортировали боеприпас на спецполигон для дальнейшей его ликвидации сотрудниками центра «Лидер» МЧС России», — уточнил Александр Матох.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.