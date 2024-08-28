Августовская педагогическая конференция прошла в Можайске

С приветственным словом к участникам форума обратились депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова. Они акцентировали внимание работников образования на необходимость уделять большое значение нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков, прививать у них любовь к Родине и стремление к ее защите.

Почетными грамотами Министерства образования Московской области были награждены Татьяна Кынчева, директор средней школы № 3 г.Можайска, Наталья Черкасова, учитель истории и обществознания гимназии № 4, и педагоги допобразования Дома детского творчества Андрей Котенко и Вячеслав Мироненков. Также учителям вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма Московской областной Думы. Также педагогов на конференции награждали грамотами Управления образования и отраслей социальной сферы Можайского округа.

В рамках конференции прозвучали доклады, а также педагоги обсудили предстоящие планы на новый учебный год. Всем учителям пожелали достижения поставленных целей, а также удачи во всех начинаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.