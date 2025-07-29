Август принесёт работающим пенсионерам долгожданное повышение пенсий

С 1 августа 2025 года в России начнется традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщила ТАСС член Совета Федерации Наталья Косихина.

Размер повышения будет зависеть от индивидуальных показателей, таких как стаж, заработок и количество пенсионных баллов, заработанных в течение предыдущего года. Максимальное увеличение пенсии ограничено тремя пенсионными баллами, что соответствует примерно 437 рублям 7 копейкам в 2025 году.

Перерасчет проводится автоматически, без подачи заявлений, поскольку необходимые данные поступают от работодателей через систему индивидуального учета. Важно отметить, что данное изменение распространяется только на страховую часть пенсии, тогда как фиксированная часть индексируется отдельно, ежегодно в январе.

Этот механизм позволяет учесть вклад работающих пенсионеров в пенсионную систему и поощрить их активность. Кроме того, для тех, кто прекращает работу, предусмотрена автоматическая компенсация пропущенных индексаций, начиная с первого числа месяца, следующего за датой увольнения.