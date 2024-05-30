Аварийный жилой дом демонтировали в Одинцовском округе

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в городе Одинцово было выявлено и демонтировано аварийное строение — расселенный многоквартирный жилой дом № 49, на улице Ракетчиков. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Здание многоквартирного жилого дома 1975 года постройки — пятиэтажное, панельное, общей площадью порядка 4 тыс. кв. м. В связи с моральным и физическим износом объект был признан аварийным и подлежащим сносу. В I квартале 2024 года в рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ были завершены необходимые мероприятия по расселению жильцов 75 квартир, после чего проведены работы по демонтажу. В настоящее время участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован и вывезен», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории проводятся работы по ее благоустройству.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 926 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 771 объект, что составляет 83% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.