Аварийные деревья уберут в лесном массиве рядом с Ивантеевкой

Сотрудники Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» организовали выезд в квартал 152 выдел 25 учебно-опытного участкового лесничества в связи с обращением жительницы города Ивантеевка на портал «Добродел» по поводу аварийных деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На месте, указанном заявителем, специалисты произвели лесопатологическое обследование деревьев с назначением их в рубку.

Мероприятие планируется провести в 2024–2025 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.