Аварийные деревья срубили в лесах Коломны

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В Маливском участковом лесничестве Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» сотрудники лесной охраны проконтролировали выполнение работ по рубке аварийных деревьев на участках лесного фонда, прилегающих к садовым товариществам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Осенью прошлого года вблизи СНТ «Луч», «Озерки» и «Ока» было выявлено 28 аварийных деревьев. Все они были обследованы детальным способом в соответствии с действующим порядком проведения лесопатологических обследований.

Специалисты лесного хозяйства выполняют обследование лесных участков в границах земель лесного фонда в целях улучшения санитарного состояния лесов, недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному имуществу или имуществу граждан и юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.