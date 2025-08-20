Аварийную службу Ступина готовят к зиме по новому стандарту

Аварийно-диспетчерская служба ресурсоснабжающих организаций в Ступине проходит комплексную модернизацию. Как рассказал глава городского округа Сергей Мужальских, до 1 октября ее приведут к единому областному стандарту, что позволит повысить скорость и качество реагирования на нештатные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта работа является частью масштабной реформы, которая коснется всех муниципальных коммунальных предприятий Подмосковья. На основе успешной практики «Мособлгаза» был разработан единый стандарт, включающий 10 ключевых направлений — от цифровизации и работы с клиентами до технического переоснащения.

Вопрос внедрения нового формата на местах губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на видеоконференции с главами муниципалитетов.

В Ступино работа по трансформации аварийно-диспетчерской службы уже кипит.

«Наша задача — полностью подготовить службу к отопительному сезону по новому стандарту. Это означает не просто ремонт здания, а создание современной системы, которая позволит нам быстрее и эффективнее реагировать на любые инциденты. Работы уже идут, и к 1 октября наша служба будет полностью переоснащена и готова к работе в новом формате», — подчеркнул глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

В настоящее время в здании службы идет капитальный ремонт, проводится материально-техническое переоснащение и установка нового программного обеспечения. Все мероприятия планируется завершить строго до 1 октября, чтобы в новый отопительный сезон коммунальные службы округа вошли в полной готовности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.