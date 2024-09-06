Атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов проголосовал на выборах

Все жители городского округа Мытищи могут проголосовать сегодня и в течение следующих двух дней — 7 и 8 сентября — с 8:00 до 20:00. Это отличная возможность поддержать тех, кто, по вашему мнению, заслуживает доверия и способен решить важные задачи, стоящие перед нашим округом.

Григорий Шаповалов подчеркивает важность активного участия каждого гражданина в голосовании.

«Каждый из нас должен проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор, который повлияет на ближайшие 5 лет жизни нашего округа. Мы живем в демократическом обществе, и наш голос — это инструмент, с помощью которого мы можем влиять на изменения и улучшения в нашем городе. Именно от нас зависит, каким будет будущее Мытищ», — отметил он.

Адрес своего избирательного участка можно найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.