АСУ ТП «СИЛАРОН» подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАК

АСУ ТП «СИЛАРОН» успешно прошел проверку на соответствие стандартам доверенного программно-аппаратного комплекса. Разработанный компанией Т1 Интеграция (входит в ИТ-холдинг Т1), этот комплекс был внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, сообщила пресс-служба Т1.

Ранее «СИЛАРОН» также попал в перечень Минцифры. Такое решение подтвердило, что система отвечает строгим критериям надежности и безопасности, установленным регулирующими органами.

Наличие АСУ ТП «СИЛАРОН» в реестрах Минцифры и Минпромторга означает, что его программное обеспечение и аппаратные компоненты соответствуют требованиям Постановления правительства РФ № 1912 от 14 ноября 2023 года. Согласно этому документу, организации из сферы критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти на доверенное отечественное ПО и оборудование до 2030 года.

«СИЛАРОН» применяется для автоматизации технологических процессов на крупных промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства. Это одна из первых российских распределенных систем управления класса DCS (Distributed Control System), востребованных в нефтехимии, нефтепереработке, теплоэнергетике и химической промышленности. Функциональность нового ПАК близка к решениям ушедших с рынка зарубежных вендоров.

«Многие наши клиенты являются субъектами КИИ, поэтому вхождение в реестры Минцифры и Минпромторга — стратегический шаг к обеспечению технологической независимости заказчиков. АСУ ТП „СИЛАРОН“ успешно прошел комплексную оценку его компонентов на соответствие таким требованиям, как надежность и высокая функциональность на протяжении всей цепочки жизненного цикла — от разработки до модернизации и развития. Теперь крупнейшие предприятия смогут перейти на безопасную отечественную систему и заместить решения зарубежных вендоров», — отметил исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин.

Производство системы будет налажено на ведущих российских приборостроительных заводах, которые специализируются на выпуске высокотехнологичного оборудования для стратегически значимых отраслей экономики.