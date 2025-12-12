Астрономы рассказали, как наблюдать за 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который максимально сблизится с Землей 19 декабря, не будет виден невооруженным глазом. Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, его текущая звездная величина составляет лишь около 11–12, что делает объект очень тусклым.

Для наблюдений потребуется телескоп с апертурой от 120 миллиметров и опыт работы с астрономическим оборудованием.

Астрономы также отметили, что комета уже практически находится на минимальном расстоянии от Земли — около 271 миллиона километров — и будет оставаться на этой дистанции два-три дня.

3I/ATLAS, возраст которой может превышать 7,5 миллиарда лет, привлекла внимание ученых необычными свойствами, включая собственное свечение и изменение цвета, что ранее породило гипотезы о ее возможном искусственном происхождении.

