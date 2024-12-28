Астроном Перхняк: «Черная Луна» — самое обычное новолуние

«Отличие декабря этого года заключается в том, что новолуние выпало на 1 декабря, и 31 декабря будет второе новолуние за месяц. И многие СМИ тут же поспешили сделать вывод, что открыта какая-то пятая фаза Луны, которую нарекли «Черная Луна», что Луна в этот момент полностью исчезнет из поля зрения и прочее. Конечно же нет, просто в декабре два новолуния в пределах месяца уместились», — сказал Перхняк.

Он пояснил, что лунный месяц — это время между последовательными повторениями одной и той же фазы, но из-за эллиптичности орбиты Луны эта продолжительность в среднем составляет около 29,5 дня.

«Следовательно, в месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). В момент новолуния Луна обращена к Земле неосвещенной стороной, и увидеть ее будет невозможно, но это самое обычное новолуние. К тому же новолуние наступит 31 декабря в 01 час 27 минут, а это значит, что в этот момент Луна еще и будет находиться под горизонтом, максимально близко к Солнцу», — рассказал специалист.

В материале РИАМО рассказываем, что за астрономическое явление ждет жителей Земли в канун Нового года и насколько оно интересно для наблюдения. Декабрь 2024 года уникален тем, что в него успевает «уложиться» сразу два новолуния: 1 и 31 числа. Второе новолуние в месяце — довольно редкое явление, но визуально это новолуние ничем не будет отличаться от всех остальных.