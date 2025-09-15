Астроном Эйсмонт рассказал о мерах защиты Земли от космических угроз

Китай планирует запустить миссию по изменению орбиты астероида с помощью космического аппарата, который намеренно столкнется с небесным телом. Испытания начнутся в конце 2025 года. Главный конструктор лунной программы У Вэйж сообщил, что в эксперименте будут задействованы два спутника: один соберет данные об астероиде, второй — врежется в него на высокой скорости. Цель — изменить орбиту астероида на несколько сантиметров, что, по мнению ученых, может предотвратить столкновение с Землей при раннем обнаружении угрозы.

Аналогичный эксперимент провели в США: в сентябре 2022 года зонд DART врезался в астероид Диморф, сократив его орбиту на 33 минуты. Это подтвердило возможность корректировки траектории опасных объектов. В России также рассматривались проекты по наблюдению за астероидами, например, за Апофисом, который в 2029 году пройдет на расстоянии 13 тыс. км от Земли. Однако после уточнения траектории выяснилось, что столкновение не произойдет.

По словам астронома Натана Эйсмонта, в настоящее время известно о более чем 5 тыс. околоземных астероидов, способных представлять угрозу. Многие из них еще не обнаружены, поэтому ученые по всему миру продолжают поиски новых объектов. В декабре был найден астероид диаметром около 150 м, который в 2032 году пролетит близко к Земле, но не столкнется с ней. Российские специалисты рассматривали возможность отправки к нему космического аппарата для предотвращения возможной катастрофы.

Эйсмонт подчеркнул, что подобные угрозы реальны, и работа по обнаружению и изучению астероидов продолжается. По его словам, только постоянный мониторинг и развитие технологий позволят своевременно реагировать на потенциальные опасности из космоса.