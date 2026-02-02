Астраханец был награжден Орденом Мужества по указу президента РФ

В Астрахани по указу президента РФ военнослужащий был удостоен Ордена Мужества. Как сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области, награда была вручена жителю за проявленные отвагу и героизм в ходе специальной военной операции, пишет «Бриф24» .

Церемония награждения состоялась в Черноярской школе при участии главы администрации Черноярского муниципального округа Дмитрия Заплавнова. Он выразил благодарность бойцу за его подвиг, совершенный для защиты Родины.

Дмитрий Заплавнов назвал орден символом признания самоотверженности, силы духа и готовности к самопожертвованию. По его словам, героизм бойцов всегда будет жить в сердцах земляков.

Астраханец, в свою очередь, полагает, что полученная им награда — это заслуга всех, кто находится в зоне проведения спецоперации. При этом он ощущает мощную поддержку земляков, которая придает ему уверенности.

Военнослужащий также отметил, что долг каждого — обеспечивать безопасность страны, и выразил уверенность в том, что любой подвиг защитника Родины будет вечно жить в памяти народа.

