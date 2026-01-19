Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья подвела итоги года и наметила планы в Красногорске

Ассоциация ветеранов СВО Московской области провела расширенное заседание в Красногорске, где подвела итоги 2025 года и определила задачи на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске прошло расширенное заседание Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Руководители 55 местных отделений обсудили итоги работы за 2025 год и наметили планы на следующий год. Ассоциация, сотрудничающая с фондом «Защитники Отечества», объединяет более 2,5 тысяч ветеранов специальной военной операции из Подмосковья.

Основные задачи организации — поддержка ветеранов, их социальная адаптация, помощь с профессиональной переподготовкой, образованием и трудоустройством. В 2026 году Ассоциация продолжит работу по защите прав участников СВО и их семей, содействию в медицинской реабилитации и решению бытовых вопросов. Для этого будет сохранено тесное взаимодействие с областным отделением Госфонда «Защитники Отечества».

Сопредседатель Ассоциации, депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов отметил, что в новом году особое внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи. Летом планируется открыть военно-спортивные лагеря для детей, а также организовать шефство над кадетскими классами в школах. В ближайшее время Ассоциация отметит первую годовщину со дня основания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.