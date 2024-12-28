Ассоциация содействия экономике «Ресурс» и ОСВПИ заключили договор о сотрудничестве

«Отраслевой союз производителей вибропрессованных изделий и элементов благоустройства — это наш новый коллега. Мы активно труимся над развитием сотрудничества с ассоциациями производителей материалов и продукции для строительного сектора. Мы понимаем, что расширение использования вторичных материалов будет успешным только при их широком применении в строительстве. В настоящий момент мы отрабатываем две партнерские цепочки для Самарской области на площадке ассоциации», — рассказала Валерия Гулимова, исполнительный директор компании «Ресурс».

Цель соглашения — содействие в развитии практик производства и использования строительных материалов из вторичных ресурсов; раздельный сбор и накопление вторичных ресурсов, образуемых при строительных и ремонтных работах, реконструкции, сносе капитальных объектов и сборно-разборных сооружений.

«Общественные пространства сегодня могут служить не только для отдыха, но и как системы очистки воздуха. На помощь приходит фотокаталитический или самоочищающийся бетон. Эта инновация была впервые применена в Воронеже и на Курской АЭС; она способна удалять загрязнения с поверхности тротуарной плитки и даже разлагать под солнечным светом вредные примеси в воздухе», — подчеркнул Роман Куприн, исполнительный директор ОСВПИ.

«Ресурс» и ОСВПИ намерены исследовать опыт обращения с строительными отходами в России и за рубежом, а также технологии создания стройматериалов из переработанных материалов.