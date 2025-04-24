Ассоциация «Ресурс»: 3 млрд консервных банок рискуют оказаться на свалках

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова на круглом столе «От уплаты экосбора к утилизации отходов и вторичных ресурсов. Проблемы и механизмы перехода» в Уфе рассказала о разрыве цепочки по отраслевым правилам, из-за чего будет невозможно утилизировать отходы консервных банок из черного металла.

Таким образом, в 2022 году их было выпущено около 3 млрд штук.

«Это мероприятие имеет особенности. Это не обычный семинар с разъяснениями, что такое механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Участники обсудили опыт первого года отчетности по новым правилам. В частности, речь шла о специфике утилизации отдельных видов продукции. Например, отходы консервных банок из черного металла, которые попадают под РОП, не смогут найти ни одного переработчика. Их повторное использование невозможно из-за технических требований и регламентов металлургии. Очень важно иметь обратную связь от специалистов, отвечающих за реализацию сегодняшних проектов в регионах», — прокомментировала Валерия Гулимова.

В банки из черного металла упаковывают рыбные, мясные, овощные, фруктовые консервы, готовые блюда, корма для животных. В 2022 году в России было произведено около 3,09 млрд консервных банок из черных металлов емкостью менее 50 литров, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

На семинаре обсудили важность стимулирования использования резиновой крошки в дорожном строительстве. Также подчеркнули, что нужно проводить разъяснения для разработки проектной документации и заказчиков, чтобы обосновывать выбор различных технологий при строительстве дорог.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.