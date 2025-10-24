Ассоциация председателей советов МКД Подмосковья и Мосэнергосбыт начали сотрудничать

Председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко подписала соглашение о сотрудничестве с АО «Мосэнергосбыт». Цель совместной работы — информационная политика в сфере установки, замены и техобслуживания индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии в домах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ключевые направления сотрудничества:

проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей;

формирование понимания важности своевременного снятия показаний приборов учета;

разъяснение прав и обязанностей жильцов в процессе установки, замены и обслуживания индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии;

совершенствование системы ЖКХ в части экономичного учета ресурсов в многоквартирных домах.

Стоит отметить, что именно председатели советов МКД помогут донести до своих соседей всю необходимую информацию.

Дополнительно обсудили важность реализации программы по внедрению «умных» электросчетчиков, позволяющих передавать показания удаленно.

Соглашение станет важным инструментом повышения качества управления многоквартирными домами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.