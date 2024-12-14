Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по МО отмечает День рождения

Общественная организация Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами деятельность уже 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На территории Московской области в ее состав входит более 300 общественных инспекторов.

Их основные задачи:

пресечение незаконной деятельности в сфере обращения с отходами;

контроль образования несанкционированных мусорных навалов;

популяризация раздельного сбора отходов.

За 6 лет при содействии специалистов Ассоциации ликвидировано свыше 3 тыс.несанкционированных навалов ТКО, направлено в работу более 2 тыс.обращений граждан в части касающейся. Свыше 8 тыс. человек вовлечены в участие в тематических семинарах, лекциях, мастер-классах и более 200 тыс. школьников стали участниками занятий по экологическому просвещению.

Одной из значимых инициатив Ассоциации является развитие проекта «Мегабак». При ее поддержке на территории Московской области построено 62 площадки «Мегабак», которые ежедневно дают возможность жителям Подмосковья просто и быстро участвовать в системе раздельного сбора отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.