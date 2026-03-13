Ассистент по вывозу стройотходов принял 2 тыс звонков в Подмосковье

Голосовой ассистент «Вывоз стройотходов» с начала 2026 года обработал более 2 тыс звонков и оформил свыше 100 заявок в Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис работает круглосуточно. Робот принимает обращения, автоматически формирует заявки и подсказывает альтернативные способы их подачи.

Чтобы оформить заявку, необходимо позвонить с территории Подмосковья по номеру 122, добавочный 7. После соединения голосовой помощник задает уточняющие вопросы и на основе полученных ответов создает заявку в системе.

Подробная информация о проекте и других ИИ-практиках региона размещена на портале «Цифровой регион». Там же можно подать заявку на пилотирование решений в своей деятельности. Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.