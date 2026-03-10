Аспирант из Раменского округа принял участие в школе молодых ученых

Аспирант Гжельского государственного университета Данил Луганцев из Раменского округа стал участником школы молодых ученых и организаторов науки. В образовательной программе приняли участие 80 исследователей со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школу организовали при поддержке благотворительного фонда «Система», Российской академии наук и Роспатента. Программа объединила молодых ученых и представителей научного сообщества для обсуждения развития исследований и их интеграции в экономику.

Основатель и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подчеркнул значимость вклада молодежи в технологическое будущее страны.

«Мы ориентированы на привлечение лучших умов, которые смогут внести значительный вклад в создание новых технологий и повышение конкурентоспособности наших отраслей», — заявил Евтушенков.

Участники обсудили государственные меры поддержки молодых ученых, перспективы международного сотрудничества, а также достижения в медицине и биотехнологиях. В рамках школы прошли встречи с экспертами в сфере здравоохранения Олегом Губановым, Александрой Григорьевской и Натальей Поздняковой.

Кроме того, для молодых исследователей организовали экскурсию в центр индустриальных продуктов и решений МТС и встречу в Федеральном институте промышленной собственности, где им рассказали об охране авторских прав и регистрации патентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.