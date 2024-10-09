Артисты балета TODES посадят в Красногорске сибирские кедры

В сквере жилого комплекса «Лесная отрада» и на территории спортивной базы балета TODES в Красногорске пройдет экологическая акция — высадка кедров. Это мероприятие станет началом серии подобных событий, организованных педагогическим коллективом и учениками, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Педагоги и ученики балета TODES, а также все желающие присоединиться к акции, посадят саженцы сибирских кедров, привезенных из Томска. Организаторы считают, что посадка деревьев — это дело каждого, так как оно имеет глобальное влияние на планету и будущие поколения.

Алла Духова, художественный руководитель балета TODES, поддерживает идею бережного отношения к природе и считает посадку деревьев важным шагом в сохранении окружающей среды. Она призывает всех присоединиться к акции и внести свой вклад в создание зелёных зон в городе.

Высадка кедров не только украсит городской ландшафт, но и поможет улучшить экологическую ситуацию в Красногорске. Кедры — это деревья, которые способны очищать воздух и создавать комфортную атмосферу вокруг себя.

Балет TODES известен своими яркими выступлениями и активной социальной позицией. Артисты часто участвуют в различных благотворительных и экологических проектах, направленных на поддержку детей и защиту окружающей среды.

Желающие присоединиться к акции могут следить за новостями на официальных страницах балета TODES в социальных сетях. Там будет опубликована подробная информация о месте и времени проведения мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.