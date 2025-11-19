Артиллеристов поздравили с профессиональным праздником в Наро-Фоминском округе

Военнослужащих артиллерийских подразделений поздравили с Днем ракетных войск и артиллерии 19 ноября в Наро-Фоминском городском округе. Торжественные мероприятия прошли с участием руководства муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

День ракетных войск и артиллерии отмечается ежегодно 19 ноября. Для Наро-Фоминского округа эта дата имеет особое значение, поскольку на его территории дислоцированы несколько артиллерийских полков и подразделений.

Глава округа подчеркнул важную роль артиллерии в обеспечении обороноспособности страны и отметил, что артиллеристы выполняют ответственные задачи. Он выразил особое признание тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, и отметил высокий уровень подготовки и мужество военнослужащих.

«Особое признание и почет тем, кто сейчас служит в зоне СВО. Артиллеристы демонстрируют высочайший уровень подготовки и точность. Мы все гордимся вашим мужеством», — рассказал глава округа.

Заместитель главы Денис Голубев поздравил личный состав 1182-го гвардейского артиллерийского полка. Военнослужащие подтвердили верность присяге и Родине, приняв участие в торжественных мероприятиях.

В этот день участникам были адресованы слова благодарности за службу, пожелания крепкого здоровья и мирного неба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.